Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства попросили горожан не приносить и не запускать фейерверки в парках в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении комплекса в телеграм-канале.

"В столичных парках запусков салютов и фейерверков городом проводиться не будет. Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению москвичей город украсили уже привычными декоративными конструкциями, которые используются повторно.

"А вот масштабные концерты, торжества, фейерверки и салюты по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" решено не проводить", – подчеркнули в комплексе городского хозяйства.

Уточняется, что вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направят на поддержку участников СВО.

Ранее юрист Елена Кудренко рассказала, за что можно получить штраф в новогоднюю ночь. По ее словам, российское законодательство предусматривает штрафы за курение в размере от 500 до 3 тысяч рублей и распитие спиртных напитков – 1 500 рублей.

Запуск фейерверков в неустановленных для этого местах грозит штрафом от 500 рублей до пяти лет лишения свободы.

До этого адвокат Александр Князев рассказал, что в России запрещено использовать пиротехнику на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий.



Москва откажется от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

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