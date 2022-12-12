Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать фейерверки для празднования Нового года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как отметил член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев, фейерверки подорожали за минувший год на 15–20%.

Экономист Александр Цапликов объяснил, что повышение цен может быть связано с процессами логистики, поскольку главным поставщиком остается Китай. По его словам, большая часть пиротехники шла через Европу, что было выгоднее, чем через Дальний Восток.

"Но ситуация изменилась, более того, китайские заводы произвели в этом году на 40% меньше пиротехники из-за коронавирусных ограничений", – добавил он.

Цены изменились следующим образом:

фейерверк на 45 залпов обойдется покупателю около 5 000 рублей, в прошлом году – 4 500 рублей;

одиночные салюты стоят не менее 1 000, в прошлом году – 800 рублей.

Эксперты призвали обращать внимание на качество пиротехнической продукции. Крупные салюты не стоит заказывать через онлайн-магазины, их нужно выбирать внимательно. Нужно лично убедиться в целостности упаковки и годности товара. Также необходимо проверить отметку о соответствии ГОСТу.

Пиротехник Иван Глазнов рассказал, что испорченный фейерверк может сдетонировать неожиданно и привести к травмам.

"Не покупайте ее на рынках, а при возникших сомнениях обязательно спрашивайте сертификаты соответствия техническому регламенту. И, самое главное, на пиротехнике не надо экономить", – подчеркнул он.

Специалисты рекомендовали россиянам купить небольшие фейерверки уже сейчас. Кроме того, они отметили, что спрос на большую пиротехническую продукцию будет снижен в этом году.

В МЧС напомнили, что для запуска салютов в столице есть специальные места. Нельзя использовать пиротехнику:

на балконах;

на крышах;

на выступающих фасадах;

в помещениях;

вблизи взрывоопасных объектов;

под деревьями.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала , что в 2022 году россияне могут потратить на новогодние подарки на 20% больше, чем годом ранее.

Она пояснила, что килограмм мягких шоколадных конфет вырос в цене на 23,6%, глазированных – на 27%. Мужские носки подорожали на 16%, а ремни – на 12%. Стоимость постельного белья увеличилась на 20%.

Практически неизменной осталась стоимость меда, он вырос в цене всего на 3,65%, сообщила Лебединская.

Россияне собираются встречать Новый год дома

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