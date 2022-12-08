Аналитики назвали стоимость праздничного ужина россиян в 2022 году

Эксперты предупредили россиян о подорожании некоторых продуктов к праздничному столу на Новый год. По данным аналитиков, в среднем цены увеличились на 14%. Рассказываем, стоимость каких товаров изменилась, а также во сколько обойдется новогоднее застолье.



С расчетом на семью

В 2022 году праздничный ужин на Новый год для семьи из четырех человек может обойтись примерно в 12 тысяч рублей. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева.

В этой сумме учтены салаты оливье и сельдь под шубой, красная икра, соленая красная рыба, нарезки овощная, сырная и из сырокопченой колбасы. Кроме того, сливочное масло, тарталетки, сок, шампанское, мандарины, торт и шоколадные конфеты.





Светлана Казанцева доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова За год прирост средней стоимости новогоднего стола составил около 14%. Основными "драйверами" роста стали рыбные и мясные деликатесы.

Аналитик добавила, что на праздничном ужине можно серьезно сэкономить, если не покупать дорогое шампанское и свежевыжатые соки. В таком случае новогоднее застолье для семьи из четырех человек обойдется в 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году средняя стоимость салата оливье на семью из четырех человек снизилась на 1,6 рубля и составила 375,7 рубля. Об этом говорят данные ассоциации Руспродсоюз. Основная причина такой корректировки – снижение цен на овощи в 2022 году.

Вместе с тем цена салата сельдь под шубой выросла до 225,4 рубля. Годом ранее она составляла 215 рублей. Основная причина этому – подорожание сельди с 220 до 270,4 рубля за килограмм.



Мясо и рыба

Один из символов новогоднего застолья – красная икра – непосредственно перед новогодними праздниками уже не изменится в цене. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. На прежнем уровне останется и стоимость красной рыбы.





Александр Панин председатель Рыбного союза Цена на аквакультурный (выращенный) лосось летом достигла исторического пика в 2 000 рублей за килограмм, но сейчас ситуация нормализовалась и вернулась к прошлогодним показателям. Стоимость дикой кеты, нерки, кижуча осталась в диапазоне прошлогодних цен, без существенных колебаний.

В Рыбном союзе добавили, что подорожала только горбуша из-за уменьшившегося в 2022 году вылова. "Если в один год вылавливается много этого вида, значит, следующий год будет "нерыбным". В этом году вылов горбуши составил 147 тысяч тонн против 424 в 2021 году, поэтому мы фиксируем двукратный рост на горбушу", – объяснил эксперт.

По словам Панина, дополнительных предпосылок к резкому повышению стоимости как икры, так и красной рыбы, нет.

Резкого подорожания мяса и мясных блюд перед праздником тоже не предвидится. Об этом Москве 24 рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.





Игорь Караваев председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Влияние роста издержек производителей и торговых сетей в этом году уже отражено в текущих ценах. В отношении отдельных категорий, таких как свинина, куриное мясо, индейка, наблюдается тенденция к их ослаблению, поскольку вырос объем производства этих видов мяса, а также остановился рост цен на корма ввиду высокого урожая зерновых и масличных.

По словам Караваева, в последнее время наблюдалось незначительное повышение цен на говядину – в пределах 0,4% и вареные колбасы – 0,3%. При этом куриное мясо подешевело на 0,8%, а свинина – на 0,5%.



Игристое к столу

В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) рассказали, что в 2022 году стоимость шампанского выросла примерно на 12%. Однако очередного витка подорожания перед Новым годом не прогнозируется.

"Нормальное массовое и среднеценовое шампанское по сравнению с прошлым годом подорожало в среднем на 12%. Это связано с инфляцией, логистикой, подорожанием всех комплектующих, подорожанием виноматериала", – объяснил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

По словам аналитика, бутылка шампанского в РФ стоит около 300 рублей и вряд ли эта цена в ближайшее время изменится, поскольку бизнес зарабатывает на массовости продаж. "Ничего перед Новым годом не подорожает. Поэтому можно смело ждать до 31 декабря и даже 31 декабря все купить", – полагает он.

Вадим Дробиз отметил, что только в начале 2023 года возможно некритичное подорожание алкогольной продукции. По его прогнозам, цена игристых вин вырастет в пределах 5–7%.

