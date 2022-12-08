Аналитики назвали стоимость праздничного ужина россиян в 2022 году

Эксперты предупредили россиян о подорожании некоторых продуктов к праздничному столу на Новый год. По данным аналитиков, в среднем цены увеличились на 14%. Рассказываем, стоимость каких товаров изменилась, а также во сколько обойдется новогоднее застолье.
С расчетом на семью
В 2022 году праздничный ужин на Новый год для семьи из четырех человек может обойтись примерно в 12 тысяч рублей. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева.
В этой сумме учтены салаты оливье и сельдь под шубой, красная икра, соленая красная рыба, нарезки овощная, сырная и из сырокопченой колбасы. Кроме того, сливочное масло, тарталетки, сок, шампанское, мандарины, торт и шоколадные конфеты.
Аналитик добавила, что на праздничном ужине можно серьезно сэкономить, если не покупать дорогое шампанское и свежевыжатые соки. В таком случае новогоднее застолье для семьи из четырех человек обойдется в 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в этом году средняя стоимость салата оливье на семью из четырех человек снизилась на 1,6 рубля и составила 375,7 рубля. Об этом говорят данные ассоциации Руспродсоюз. Основная причина такой корректировки – снижение цен на овощи в 2022 году.
Вместе с тем цена салата сельдь под шубой выросла до 225,4 рубля. Годом ранее она составляла 215 рублей. Основная причина этому – подорожание сельди с 220 до 270,4 рубля за килограмм.
Мясо и рыба
Один из символов новогоднего застолья – красная икра – непосредственно перед новогодними праздниками уже не изменится в цене. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. На прежнем уровне останется и стоимость красной рыбы.
В Рыбном союзе добавили, что подорожала только горбуша из-за уменьшившегося в 2022 году вылова. "Если в один год вылавливается много этого вида, значит, следующий год будет "нерыбным". В этом году вылов горбуши составил 147 тысяч тонн против 424 в 2021 году, поэтому мы фиксируем двукратный рост на горбушу", – объяснил эксперт.
По словам Панина, дополнительных предпосылок к резкому повышению стоимости как икры, так и красной рыбы, нет.
Резкого подорожания мяса и мясных блюд перед праздником тоже не предвидится. Об этом Москве 24 рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
По словам Караваева, в последнее время наблюдалось незначительное повышение цен на говядину – в пределах 0,4% и вареные колбасы – 0,3%. При этом куриное мясо подешевело на 0,8%, а свинина – на 0,5%.
Игристое к столу
В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) рассказали, что в 2022 году стоимость шампанского выросла примерно на 12%. Однако очередного витка подорожания перед Новым годом не прогнозируется.
"Нормальное массовое и среднеценовое шампанское по сравнению с прошлым годом подорожало в среднем на 12%. Это связано с инфляцией, логистикой, подорожанием всех комплектующих, подорожанием виноматериала", – объяснил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.
По словам аналитика, бутылка шампанского в РФ стоит около 300 рублей и вряд ли эта цена в ближайшее время изменится, поскольку бизнес зарабатывает на массовости продаж. "Ничего перед Новым годом не подорожает. Поэтому можно смело ждать до 31 декабря и даже 31 декабря все купить", – полагает он.
Вадим Дробиз отметил, что только в начале 2023 года возможно некритичное подорожание алкогольной продукции. По его прогнозам, цена игристых вин вырастет в пределах 5–7%.