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16:43

Экономика

В России снизилась цена салата оливье

Фото: depositphotos/bozhdb

В России за год на 1,6 рубля снизилась средняя стоимость салата оливье на семью из четырех человек. Она составила 375,7 рубля. Об этом Москве 24 рассказали в "Руспродсоюзе".

Специалисты рассчитали стоимость салата, в состав которого вошли:

  • 500 граммов картофеля (стоимость за килограмм упала с 44,5 до 30 рублей);
  • 200 граммов моркови (стоимость за килограмм упала с 45,4 до 33 рублей);
  • 300 граммов вареной колбасы (стоимость за килограмм выросла с 438,2 до 478,5 рубля);
  • 200 граммов майонеза (стоимость за килограмм выросла с 241,9 до 280,2 рубля);
  • 100 граммов репчатого лука (стоимость за килограмм упала с 31,8 до 29,3 рубля);
  • 400 граммов свежих огурцов (стоимость за килограмм упала с 127,6 до 100,9 рубля);
  • 4 вареных яйца (стоимость за десяток яиц упала с 79,7 до 78,2 рубля);
  • 380 граммов зеленого горошка (стоимость осталась неизменной и составила 80 рублей за банку).

    • Главную роль в снижении стоимости новогоднего салата сыграли овощи, которые в прошлом году продавались по цене, превышающей показатели 2022 года. В 2021 году повышенная стоимость овощей была обусловлена длительной метеорологической зимой, поздним посевом, нехваткой рабочей силы при сборе урожая и другими факторами.

    В это же время стоимость сельди под шубой выросла с 215 до 225,4 рубля. В салат включили следующие ингредиенты:

  • 400 граммов картофеля;
  • 200 граммов моркови;
  • 350 граммов свеклы (стоимость за килограмм упала с 38,8 до 27,6 рубля);
  • 300 граммов майонеза;
  • 100 граммов репчатого лука;
  • 2 куриных яйца;
  • 350 граммов соленой сельди (стоимость за килограмм выросла с 220 до 270,4 рубля).

    • Ранее аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева оценила рост стоимости минимальной бюджетной продуктовой корзины россиян к новогоднему столу в 2022 году. По словам специалиста, набор продуктов для праздника в среднем подорожал на 14% по отношению к прошлому году.

    "ГОСТ шоу": Выбираем салаты к новогоднему столу

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