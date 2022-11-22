16:43Экономика
В России снизилась цена салата оливье
Фото: depositphotos/bozhdb
В России за год на 1,6 рубля снизилась средняя стоимость салата оливье на семью из четырех человек. Она составила 375,7 рубля. Об этом Москве 24 рассказали в "Руспродсоюзе".
Специалисты рассчитали стоимость салата, в состав которого вошли:
Главную роль в снижении стоимости новогоднего салата сыграли овощи, которые в прошлом году продавались по цене, превышающей показатели 2022 года. В 2021 году повышенная стоимость овощей была обусловлена длительной метеорологической зимой, поздним посевом, нехваткой рабочей силы при сборе урожая и другими факторами.
В это же время стоимость сельди под шубой выросла с 215 до 225,4 рубля. В салат включили следующие ингредиенты:
Ранее аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева оценила рост стоимости минимальной бюджетной продуктовой корзины россиян к новогоднему столу в 2022 году. По словам специалиста, набор продуктов для праздника в среднем подорожал на 14% по отношению к прошлому году.
"ГОСТ шоу": Выбираем салаты к новогоднему столу
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