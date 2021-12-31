Шеф-повар назвал способы удешевить салат оливье

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Россиянам рассказали, как можно сэкономить на салате оливье и не потерять во вкусе блюда. Об этом сообщил ведущий телеканала "Еда", шеф-повар Владимир Павлов в эфире радио Sputnik.

Как отметил эксперт, существует множество различных способов приготовить традиционный оливье. В частности, некоторые граждане предпочитают не варить овощи для салата, а запекать. Другие готовят блюдо с мясом, куриным бедром или филе.

"Кто-то не ест мясо и заменяет его рыбой. Некоторые делают салат с йогуртом, со сметаной, чтобы он не был жирным", – продолжил Павлов.

При этом самый дешевый салат получается у тех, кто готовит его по советскому рецепту. В ингредиенты такого блюда входят колбаса, картофель, морковь, соленый огурец, репчатый лук, а также майонез, который лучше готовить самому.

"Горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Добавляете отварное яйцо, немного зелени – вот и весь оливье", – объяснил повар.

Для экономии также подойдет вегетарианский вариант оливье. При этом такой салат не должен содержать соевых продуктов, считает специалист.

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