В Минздраве назвали самые вредные продукты на новогоднем столе

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал Москве 24, что чрезмерное употребление салата оливье может навредить печени и желудку.

По словам эксперта, сами по себе праздничные блюда на новогоднем столе не принесут вреда. Гораздо важнее, сколько человек съедает, так как именно переедание может спровоцировать те или иные заболевания, пояснил он.

"Положил две чайные ложки оливье и съел. Все. Но если человек будет его есть столовыми ложками из миски или кастрюли, то, конечно, будет удар и по печени, и по желудку. Фактически это мощное вредное воздействие", – предупреждает специалист.





Виктор Тутельян главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Переедания и перепивания не должно быть. Человек должен оставаться все время чуточку голодным. Несмотря на обилие, красоту, запах и привлекательность продуктов на столе, он должен уметь себя сдерживать. Пробуй все, но по чуть-чуть.

Тутельян также дал рекомендации по тому, сколько можно употреблять алкоголя в новогоднюю ночь. Причем выбор следует остановить только на одной категории напитков.

"Пара бокалов шампанского вполне допустимы. Крепкие напитки – примерно где-то не более 100 граммов, а спирта – 50 граммов – это то, что человек может легко перенести, без тяжелых последствий", – говорит диетолог.

Специалист обращает внимание, что людям, у которых есть определенные заболевания, следует придерживаться в еде и напитках рекомендаций лечащего врача. Если в новогоднюю ночь отклонение в диете и произойдет, то оно должно быть минимальным, добавил Тутельян.

"Взял прозрачный кусочек колбасы, понюхал, съел и хватит. Особенно это касается тех, у кого есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта", – объясняет он.

Жирное, особенно животные жиры: колбасы, ветчины – лучше минимизировать всем, продолжает специалист. Эти продукты должны быть на столе только для вкуса, чтобы не навредить здоровью печени и поджелудочной железы, подчеркнул Тутельян.





Виктор Тутельян главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Если человек пришел голодный, набросился и съел миску холодца, там много жира, значит, это опять удар по печени и поджелудочной железе. Если она не очень здорова, то сразу приступ. А вот от маленького кусочка холодца ничего не будет.

Тем, у кого есть гипертоническая болезнь, специалист советует ограничить употребление солений. "Если человек начнет есть много соли, будет задержка воды, повышение давления, гипертонический криз, а дальше – инсульт, инфаркт, инвалидность или смерть", – предупреждает диетолог.

В новогодние праздники эксперт советует есть больше овощей, фруктов и зелени. "Взять листик салата, редиску, огурец или съесть яблоко, чтобы желудок был полный, чтобы не хотелось есть. Это полезная, абсолютно в этом плане безопасная вещь", – заключил Тутельян.

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется в 2021 году в 11 тысяч 499 рублей. Для расчета этой суммы в список были включены следующие продукты к празднику: овощи, фрукты, икра, мясные и рыбные деликатесы, салат оливье, а также шампанское и крепкие алкогольные напитки.