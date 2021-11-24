В Руспродсоюзе назвали продукты, которые могут подорожать к Новому году

В России продовольственная инфляция достигла двузначных значений. Вместе с тем в СМИ чуть ли не каждый день появляются новые сообщения о подорожании тех или иных продуктов: начиная от сладостей и заканчивая красной икрой. Впереди россиян ждет празднование Нового года, а это значит, что придется накрывать стол. Разбираемся, какие товары могут подорожать к этому времени и стоит ли закупаться продуктами заранее.



Двузначная инфляция

В конце ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в стране достигла двузначных значений. На скачок стоимости продуктов, по ее словам, повлияли глобальный рост цен, не очень хороший урожай, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения количества приезжающих на сезонные работы в Россию трудовых мигрантов.

Набиуллина подчеркнула, что если сейчас упустить ситуацию, то могут пострадать самые незащищенные слои населения.





Эльвира Набиуллина глава ЦБ РФ Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения.

Вместе с тем в СМИ все чаще появляется информация о подорожании различных категорий продуктов. По данным Росстата, цена красной икры превысила пять тысяч рублей за килограмм в октябре 2021 года. Этот показатель за последние 20 лет можно считать самым высоким. Отмечается, что прирост в стоимости продукта за последний год составил 30%.

Цены на красную рыбу также идут вверх, но не так сильно. За последний год они выросли на 16% – с 726,6 рубля за килограмм до 845,3 рубля. Эксперты Росрыболовства считают, что это связано с предновогодним ажиотажем, на котором спекулянты наживаются.

О подорожании кондитерской продукции с 1 декабря сообщили крупные российские ретейлеры. Среди причин называется увеличение стоимости логистики, а также сырья – фундука, какао, патоки и сахара.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что отечественные кондитерские предприятия работают в условиях значительного роста издержек. При этом производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, указали в пресс-службе ведомства. По информации Минсельхоза, рост цен фиксируется только на отдельных предприятиях, кроме того, он касается лишь определенного ассортимента.



Продуктовый шок?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Москвой 24 заявил, что рост цен на продовольственные и непродовольственные товары сейчас является мировым трендом.

"Сложно сказать, на сколько процентов вырастут цены к Новому году... Динамика на разные товары по росту может составлять от 5 до 25%. В то же время на какие-то товары цены могут остаться на прежнем уровне", – сказал эксперт.





Андрей Карпов председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ретейла Если цены растут, потребитель смотрит, чем может заменить этот продукт. Так, мясо заменяют на курицу. Если и курица будет серьезно расти в цене, то потребитель будет меньше ее брать. Это сейчас в товарообороте заметно: рост товарооборота меньше инфляции, что говорит о том, что люди стали тратить больше, но физически брать меньше.

Однако большее количество продуктов для новогоднего стола в последние годы реализуется по промоакциям. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева. Этот год, по мнению эксперта, не станет исключением.

"Рост продаж с большими скидками соответствует тренду низкой покупательной способности населения, который сегодня, к сожалению, сохраняется. Поэтому запасаться продуктами длительного срока хранения для новогоднего стола мы не рекомендуем", – объяснила Нагайцева.

При этом специалист подчеркнула, что исключать роста цен к праздникам на некоторые категории продуктов не стоит.





Ирина Нагайцева представитель Руспродсоюза Перед Новым годом традиционно увеличивается цена на куриные яйца, но такой рост, как правило, минимальный и краткосрочный. Октябрь – декабрь традиционно характеризуются высокими ценами на свежие овощи и зелень. Пиковое удорожание огурцов, помидоров и зелени наблюдается в преддверии новогодних праздников.

В свою очередь, доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что в 2021 году на новогодний стол для семьи из четырех человек придется потратить чуть больше 11 тысяч рублей.

По словам эксперта, при расчете в продуктовый набор к празднику включили овощи и фрукты, рыбные и мясные деликатесы, икру, салат оливье, шампанское и крепкие алкогольные напитки.





Елена Мясникова доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова На семью минимум из четырех человек в целом придется потратить 11 499 рублей.

Мясникова подчеркнула, что за год цены на продукты для праздничного стола поднялись на 8,73%. При этом цены на сладости к Новому году растут умеренно, добавила специалист. По словам эксперта, торты, кексы и рулеты, а также шоколадные конфеты увеличились в цене на 7,56, 9,53 и 5,75% соответственно.

Подорожания алкоголя к новогодним праздникам не ожидается, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Эксперт добавил, что сейчас шампанское можно купить за 350–500 рублей, вино – за 300–350 и водку – за 300 рублей.