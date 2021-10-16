Россиян предупредили о подорожании товаров до 20% к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цены на овощи и фрукты в России в преддверии Нового года могут вырасти на 20% по сравнению с сентябрьскими показателями. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Она объяснила, что подорожание сельхозпродукции обусловлено повышением затрат производителей на ее выращивание, а также снижением импорта продуктов из Турции. За яйца между тем россиянам, вероятно, придется заплатить на 10–11% больше.

Рост цен ожидается не только в сфере продовольствия, утверждает Долгова. Так, электроника, бытовая техника и автомобили могут прибавить в цене до 15%.

"Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители", – объяснила экономист.

По ее словам, подорожает также и одежда, однако всего на 3–5%.

Ранее россиянам порекомендовали до Нового года купить продукты с длительным сроком хранения, такие как алкоголь и консервы, поскольку в декабре почти все продукты питания дорожают, а их выбор на полках магазинов снижается из-за повышенного спроса.

Заранее можно приобрести мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке при условии, что холодильник способен поддерживать температуру не выше -18 градусов. Купить заблаговременно можно также сырокопченую колбасу и лососевую икру в виде консервов, соки и другие подобные напитки.

