Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15 октября, 18:58

Главная / Истории /

Москвичи рассказали, почему выбирают ярмарки выходного дня

Домашний сыр и свежие овощи: почему стоит посетить ярмарки выходного дня
город еда

Несмотря на холодную осеннюю погоду, уличные ярмарки выходного дня продолжают свою работу для москвичей. Здесь горожане могут приобрести свежайшие продукты по очень выгодным ценам. И все это совсем рядом с домом. Рассказываем, почему стоит хотя бы раз посетить ярмарку выходного дня в столице.

Свежесть и качество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ярмарки выходного дня представляют собой крытые уличные павильоны с длинными прилавками, где продавцы размещают свою продукцию. В среднем одна такая ярмарка содержит около 15 торговых точек с различными продовольственными и сельскохозяйственными товарами. Самые крупные павильоны могут уместить под своим навесом свыше 70 продавцов.

На ярмарках выходного дня прежде всего представлена фермерская продукция: мясо, рыба, овощи, фрукты, ягоды, молоко, яйца и хлеб. При этом выбор товаров достаточно большой, шире, чем в обычном супермаркете. Отмечается, что качество продуктов проверяют Роспотребнадзор и ветеринарная служба.

Мы смотрим документы производителя, который гарантирует качество бумагой с печатью и лабораторными испытаниями. Но, принимая продукт на ярмарки, мы проводим дополнительную экспертизу, глубокий лабораторный контроль.
Ольга Апевалова
специалист по качеству ГБУ "Московские ярмарки"

Большинство товаров, представленных на ярмарках, производится в различных регионах России. Овощи, фрукты и ягоды в основном продают владельцы подсобных и фермерских хозяйств, некоторые из них расположены совсем недалеко от Москвы.

"Продукты фермеры привозят свои домашние, свежие", – пояснила в разговоре с телеканалом Москва 24 администратор ярмарок выходного дня Евгения Игумнова.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще одна особенность ярмарок выходного дня – это стоимость продуктов. В уличных павильонах она ниже, чем в магазинах. Низкие цены объясняются тем, что продавцы могут реализовать свой товар под крышей таких ярмарок без дополнительных расходов: вопросы аренды и оборудования берет на себя город. При этом стоимость товаров всегда находится под контролем, а у покупателей всегда есть возможность поторговаться.

У нас есть средние цены Мосгорстата каждую неделю. Мы на них ориентируемся и соответственно этим ценам мы выставляем товар каждую неделю.
Ирина Мамедова
специалист ГБУ "Московские ярмарки"

В настоящий момент для москвичей работают более 70 ярмарок выходного дня в каждом из округов Москвы. Они открыты в субботу и воскресенье, поэтому залежавшиеся товары там не встретить. Купить продукты можно с 8 утра и до 9 вечера. Со списком адресов можно ознакомиться здесь. Свою работу ярмарки продолжат до конца декабря.

"Цены в два, а то и в три раза ниже"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница ТиНАО Юлия Кудряшова рассказала Москве 24, что является постоянным покупателем ярмарок выходного дня. Одна из них находится в пяти минутах езды от ее дома.

"В выходные у нас закупочный день, мы прежде всего едем туда за овощами, фруктами. На ярмарке они мне нравятся больше всего. При этом атмосфера там приятная, не рыночная, а скорее магазинная – никто не кричит, не дергает", – рассказала москвичка.

Также ярмарки – единственное место, где жительница ТиНАО находит домашние сыр и масло, которые устраивают ее по качеству. При этом цены на них только радуют глаз, поделилась Кудряшова.

На фермерском лотке в нашем большом супермаркете цены на такие сыр и масло в два, а то и в три раза выше, чем на ярмарке.
Юлия Кудряшова
жительница ТиНАО

Житель Кунцева Василий Савельев посещает ярмарки выходного дня в поисках товаров, которые непросто найти в обычных магазинах. "Я там обычно беру всякие прикольные соленья. Они там прям как у бабушки. В обычном супермаркете таких не найти – это надо либо какой-то особенный магазин искать, либо на ярмарку", – рассказал он в разговоре с Москвой 24.

При этом, как правило, Василий не уходит с ярмарки лишь с одной баночкой халапеньо. По его словам, товары в лотках выглядят настолько аппетитно, что всегда набирается целый пакет покупок. "Они выглядят вкуснее, чем в супермаркетах. Особенно колбаска. Поэтому мы всегда берем еще ее и сыр иногда", – признался он.

Качество продуктов, внешний вид и вкус радуют горожан. Кроме того, регулярная беседа с продавцами-фермерами делает покупки еще более приятными.

Москвичам рассказали, где можно купить свежие овощи и фрукты

Читайте также

Павелко Анастасия

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать