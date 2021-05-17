Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о работе круглогодичных ярмарок. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, недавно москвичам предложили самим выбрать название для городских ярмарок на портале "Активный гражданин". Всего в голосовании приняли участие свыше 160 тысяч человек. Большинство из них поддержали название "Московские ярмарки".

Сегодня в Москве работает 45 круглогодичных ярмарок. К концу года откроется еще около 20.

"Это уже не просто торговля, а новое культурное явление совсем с другой атмосферой. Вместо старых сезонных рынков с палатками – комфортные теплые павильоны", – сказал мэр.

В столице к концу текущего года будет работать более 60 торговых площадок, где все желающие смогут приобрести высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства.

С января по март текущего года такие ярмарки посетили свыше 660 тысяч человек. Там было реализовано 576 тонн продукции. В пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы отметили, что оборудованные торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно.

В Москве с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Ярмарки откроют по 65 адресам по всей столице, там представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.