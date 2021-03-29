Аналитик оценил идею ужесточить контроль за продавцами на рынках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), скорее всего, не станет причиной увеличения учтенного объема оборота рынков в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора аналитического агентства InfoLine Ивана Федякова.
По его словам, объем оборота не должен увеличиться за счет улучшения собираемости данных, так как итераций было много.
"С одной стороны, в фискальных данных может появиться какой-то объем неучтенных продаж, но, с другой стороны, я предполагаю, что часть предпринимателей продолжит игнорировать использование кассовых чеков", – уточнил Федяков.
По информации Росстата, в минувшем году оборот розничной торговли в РФ на 95,3% формировался организациями и предпринимателями, торгующими вне рынка. В свою очередь, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7%.
Объем продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составил 1,593 триллиона рублей, в то время как общий оборот розничной торговли – 33,555 триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что ФНС и Минфин собираются ужесточить правила применения ККТ на розничных рынках. Изменения предусматриваются в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП. В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ.
Более того, арендаторов планируют обязать подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды. Кроме того, управляющие рынками будут проводить контроль наличия ККТ и допуска лиц, чья деятельность приостановлена. Помимо прочего, ФНС планирует упростить порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.
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