Федеральная налоговая служба планирует ряд нововведений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ представила план нововведений ведомства на 2021 год. Об этом сообщает RT.
Так, в ФНС планируют продолжить развитие реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, который появился в 2020 году. С новыми функциями меры поддержки смогут регулярно корректировать.
Кроме того, ведомство рассчитывает обеспечить автоматическую передачу данных налоговой в другие госорганы – например, так можно будет пересылать информацию онлайн-касс о продажах продуктов. Подобная платформа, основанная на существующих нормативно-правовых актах, пока разрабатывается.
В ФНС также готовятся разработать концепцию информационной системы "Налог-4". Этот сервис позволит в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты налога на добавочную стоимость (НДС).
Еще одно направление работы Федеральной налоговой службы связано с развитием цифровой платформы оценки налогоплательщиков. Эту систему на основе технологии блокчейна уже применяли в период пандемии коронавируса для поддержки граждан и экономики РФ. За счет технологии процедура предоставления кредитных продуктов станет быстрее или дешевле.
В феврале стало известно, что ФНС создаст сервис для хранения чеков в электронном виде. Россияне будут иметь доступ к истории своих покупок и по необходимости брать выписки по чекам для гарантийного обслуживания.
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