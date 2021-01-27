В ФНС объяснили, зачем запрашивают прогнозы цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Федеральной налоговой службе заявили, что запрашивают квартальные прогнозы цен на продукты от ретейлеров и производителей на добровольной основе. При этом полученная информация будет составлять налоговую тайну.

"Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров. Стоит отметить, что этот порядок взаимодействия добровольный для налогоплательщиков", – приводит сообщение пресс-службы ФНС РИА Новости.

Там отметили, что результат анализа позволит правительству увидеть полную картину на продовольственном рынке и даст возможность оперативно реагировать на неоправданный рост цен или дефицит товаров.

В ФНС подчеркнули, что за непредоставление информации ответственности не предусмотрено.

Ранее глава службы Максим Шаскольский рассказал, что специалисты следят за соблюдением соглашений о сдерживании цен на продукты, нарушений пока не зафиксировано.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло.

Теперь стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

Кроме того, была установлена тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

