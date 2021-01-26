В ФАС заявили, что торговые сети соблюдают соглашения о сдерживании цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ФАС следят за соблюдением соглашений о сдерживании цен на продукты, нарушений пока не зафиксировано, заявил глава службы Максим Шаскольский.
"ФАС внимательно наблюдает за исполнением тех соглашений, которые были подписаны. Может быть, это не совсем идеальные условия рыночные, но вынужденная мера. В целом соглашение соблюдается. Там есть товары, которые до соглашения появились на полках, по ним цены другие. Но мы отслеживаем жалобы", – приводит его слова ТАСС.
Шаскольский отметил, что на основе обращений потребителей собирается необходимая информация, после чего специалисты организовывают проверки.
В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.
После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло.
Теперь стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.
Кроме того, была установлена тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
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