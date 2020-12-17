Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин признался, что проблема с ценами на продукты в РФ его задела. Об этом глава государства заявил на ежегодной пресс-конференции.

"Это меня, честно говоря, задело. Потому что у нас урожай рекордный – в этом году он будет 131 миллион тонн, а может, и 134 миллиона тонн, – а хлеб растет в цене, макароны растут", – заявил президент.

По словам Путина, в России имеются инструменты для снижения завышенных цен на продукты, однако требовалось своевременно их применить. Данный просчет будет устранен в ближайшее время за счет подписания соглашений между представителями власти, производителями и ретейлерами.

Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. Максимальные цены на сахар и подсолнечное масло по договору Минсельхоза, Минпромторга, а также производителей и поставщиков продовольствия и торговых сетей были установлены накануне, 16 декабря.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году из-за пандемии коронавируса проходит в дистанционном формате. Часть журналистов приглашена в резиденцию главы государства в Ново-Огареве, некоторые работают из Центра международной торговли. Для журналистов из регионов организованы местные площадки для видеосвязи.