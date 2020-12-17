Фото: телеканал "Россия 24"
Владимир Путин сообщил, что РФ начинает слезать с нефтегазовой иглы. Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
По его словам, 70% российской экономики формируется не из нефтегазовых доходов.
"Это уже положительный показатель того, что мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы", – сказал президент.
Глава государства отметил, что для восприятия России в качестве бензоколонки уже нет оснований. Но в то же время зависимость есть, добавил Путин.
В этом году из-за пандемии коронавируса пресс-конференция проходит в дистанционном формате – глава государства отвечает на вопросы из резиденции в Ново-Огареве.
Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Журналисты в столице участвуют в видеоконференции из Центра международной торговли. Аккредитацию получили 774 журналиста, что в 2,5 раза ниже, чем в прошлом году.
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