Фото: телеканал "Россия 24"

Владимир Путин сообщил, что РФ начинает слезать с нефтегазовой иглы. Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, 70% российской экономики формируется не из нефтегазовых доходов.

"Это уже положительный показатель того, что мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы", – сказал президент.

Глава государства отметил, что для восприятия России в качестве бензоколонки уже нет оснований. Но в то же время зависимость есть, добавил Путин.

В этом году из-за пандемии коронавируса пресс-конференция проходит в дистанционном формате – глава государства отвечает на вопросы из резиденции в Ново-Огареве.

Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Журналисты в столице участвуют в видеоконференции из Центра международной торговли. Аккредитацию получили 774 журналиста, что в 2,5 раза ниже, чем в прошлом году.