Путин признался, что для него нет ничего ценнее, чем прямое общение с гражданами

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Владимир Путин, открывая ежегодную пресс-конференцию, признался, что для него нет ничего более ценного, чем общение с россиянами.

"Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение по поводу того, как и чем мы живем, и, повторю еще раз, что нам нужно сделать для того, чтобы жить лучше", – сказал президент.

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в дистанционном формате – глава государства отвечает на вопросы из резиденции в Ново-Огареве.

Журналисты в столице участвуют в видеоконференции из Центра международной торговли. Аккредитацию получили 774 журналиста, что в 2,5 раза ниже, чем в прошлом году.