Путин ответит на вопросы россиян во время ежегодной пресс-конференции

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

В четверг, 17 декабря Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие пройдет в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Находясь в подмосковной резиденции Ново-Огарево президент РФ ответит на вопросы журналистов, а также проведет общение с гражданами в рамках традиционной "прямой линии". Вопросы через мобильное приложение "Москва-Путину" могли отправить все желающие. Журналисты будут участвовать в видеоконференции из Центра международной торговли.

Сотрудники региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организовали специальные площадки. Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, аккредитацию получили в общей сложности 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

В последние годы на "прямой линии" Путин подключал к разговору министров и губернаторов, когда речь заходила о профильных для них вопросах или региональных проблемах. Ожидается, что эта практика продолжится. Руководители некоторые регионов уже выразили готовность выйти на связь с президентом и отреагировать на те или иные темы.

Большая пресс-конференция Путина станет 16-й по счету. Трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР – с сурдопереводом. Послушать эфир можно будет на радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Мероприятие начнется в 12.00. В 2019 году оно продлилось более четырех часов.