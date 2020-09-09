Прямой линии с Путиным в этом году не будет – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что прямая линия с Владимиром Путиным в традиционном формате в 2020 году не состоится.

По словам Пескова, из-за сложившейся в этом году ситуации "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев", поэтому проводить прямую линию "излишне".

Пресс-секретарь подчеркнул, что ее элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан, планируется добавить в большую пресс-конференцию в декабре.

Последний раз прямая линия прошла 20 июня 2019 года. За 4 часа 08 минут президент обсудил с россиянами уровень жизни в стране, доходы граждан, ответил на вопросы по здравоохранению.

Глава государства общался с жителями страны в таком формате уже в 17-й раз. Самой продолжительной остается прямая линия 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы россиян 4 часа 47 минут.