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Политика

03:04

Путин показал свой секретный кабинет

власть политика

Фото: russia.tv

Президент Владимир Путин показал журналистам тайную комнату в своем кабинете.

Кадры были показаны в отрывке программы "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Во время интервью глава государства пригласил съемочную группу в секретное помещение.

"Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", – сказал Путин. Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч – там есть столовая и комната отдыха.

Интерьер помещения выполнен в светлых тонах, на стене висит портрет императора Петра I. Рядом с рабочим столом лежат детские рисунки и поделки, которые подарили президенту.

Также глава государства сообщил, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним. Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина.

Про внуков глава государства рассказывал три года назад во время "Прямой линии". В то время один уже ходил в детский сад, а второй только родился.

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