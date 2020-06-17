Песков подтвердил установку дезинфекционных туннелей в Кремле и резиденции Путина

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что для обеспечения безопасности здоровья Владимира Путина в Кремле и его резиденции в Ново-Огареве установлены несколько дезинфекционных туннелей, сообщает ТАСС.

"Это действительно так. Такие средства дезинфекции установлены и в Кремле, их даже две штуки установлено, и в резиденции в Ново-Огареве", – заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Ново-Огареве установили специальный туннель

для защиты от коронавируса. При проходе через него одежда и открытые участки тела покрываются дезинфицирующим раствором.

Туннель разработан на пензенском заводе "Моторные технологии". Предприятие под брендом MIZOTTY приступило к производству спецсредства в мае.