Путин приказал исключить риски для здоровья участников парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент России Владимир Путин поручи главе Минобороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада Победы, который состоится в Москве и других городах страны.

"Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены", – отметил глава государства.

Ранее стало известно о том, что парад пройдет в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году – 24 июня.

Кроме того, президент сообщил, что акция "Бессмертный полк" состоится 26 июля – в день Военно-морского флота России. При этом президент допустил, что мероприятия могут вновь перенести, если соответствующие рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.