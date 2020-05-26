Парад Победы пройдет 24 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент РФ Владимир Путин поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня.
Об этом он объявил на совещании с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Путин сообщил, что парад состоится в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году.
"Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – приказал Путин.
Глава государства также заявил, что пик по коронавирусу в стране можно считать пройденным. Кроме того, Путин сообщил, что акция "Бессмертный полк" состоится 26 июля.
16 апреля Путин официально отложил подготовку к параду Победы. Он поручил перенести все торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с угрозой распространения коронавируса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что решение о переносе парада Победы далось Путину нелегко. Он отметил, что ситуация с коронавирусом является беспрецедентной и потребовала действий и решений, "которые еще несколько месяцев назад нельзя было себе представить".
9 Мая Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Затем глава государства провел смотр Президентского полка. Во время обращения к россиянам он поздравил всех с праздником, а также выразил уверенность в том, что мир через десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов.
Воздушную часть празднования Дня Победы повторят
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: