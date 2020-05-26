Парад Победы пройдет 24 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент РФ Владимир Путин поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня.

Об этом он объявил на совещании с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Путин сообщил, что парад состоится в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году.

"Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – приказал Путин.

Глава государства также заявил, что пик по коронавирусу в стране можно считать пройденным. Кроме того, Путин сообщил, что акция "Бессмертный полк" состоится 26 июля.

16 апреля Путин официально отложил подготовку к параду Победы. Он поручил перенести все торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с угрозой распространения коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что решение о переносе парада Победы далось Путину нелегко. Он отметил, что ситуация с коронавирусом является беспрецедентной и потребовала действий и решений, "которые еще несколько месяцев назад нельзя было себе представить".

9 Мая Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Затем глава государства провел смотр Президентского полка. Во время обращения к россиянам он поздравил всех с праздником, а также выразил уверенность в том, что мир через десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов.