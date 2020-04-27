Решение перенести парад Победы далось Путину тяжело – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о переносе парада Победы далось Владимиру Путину нелегко. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Представитель Кремля напомнил, что аналогичная мера была предпринята и в отношении голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Я думаю, что эти решения дались действительно тяжело. Но речь идет о жизни и здоровье людей. Речь идет о беспрецедентной опасности", – заявил Песков.

Представитель Кремля объяснил, что хотя эпидемии в России случались и раньше, но данная ситуация беспрецедентная и потребовала действий и решений, "которые еще несколько месяцев назад нельзя было себе представить".

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было отложено. Что касается парада Победы, то 16 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что шествие, как и другие мероприятия к празднику, а также подготовка к ним должны быть перенесены.

