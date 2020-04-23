Путин не обозначал позицию о возможности амнистии в связи с 9 Мая – Песков

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обозначал свою позицию о возможности амнистии в связи с празднованием 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии... Насколько мне известно, каких-либо официальных инициатив до сих пор на этот счет не было", – сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что никакая соответствующая инициатива президентского совета по правам человека (СПЧ) до главы государства пока не дошла.

В декабре прошлого года глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что к 9 Мая было бы целесообразно провести амнистию. В Госдуме при этом заявили о готовности к обсуждению вопроса.

Амнистии к юбилеям Победы проводятся каждые пять лет. В 2015 году в честь 70-летия победы из колоний было освобождено более 50 тысяч человек. С тех пор амнистии в России не проводились.

