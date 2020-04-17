Новую экспозицию "Подвиг народа" Музея Победы покажут по ТВ 9 мая

Фото: victorymuseum.ru

Новую экспозицию "Подвиг народа" Музея Победы покажут по телевидению 9 мая.

В День Победы начнется трансляция, которую смогут увидеть ветераны. Соответствующее решение принято министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"С одной стороны, все наши силы брошены на развитие онлайн-форматов. С другой стороны, мы понимаем, что для многих наших ветеранов интернет-ресурсы недоступны", – обращает внимание министр. Уникальное музейное пространство было подготовлено специально к 75-летию Победы.

Российским телеканалам поручено обеспечить прямое включение из музея.

По словам директора Музея Победы Александра Школьника, при обзоре экспозиции зрители узнают, как жила воюющая страна за пределами фронта.

Отмечается, на экспозиции объединили почти 7 тысяч экспонатов.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Недавно Мосгорпарк запустил поэтический онлайн-проект ко Дню Победы.