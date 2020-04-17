Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17 апреля, 19:28

Новую экспозицию "Подвиг народа" Музея Победы покажут по ТВ 9 мая

общество

Фото: victorymuseum.ru

Новую экспозицию "Подвиг народа" Музея Победы покажут по телевидению 9 мая.

В День Победы начнется трансляция, которую смогут увидеть ветераны. Соответствующее решение принято министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"С одной стороны, все наши силы брошены на развитие онлайн-форматов. С другой стороны, мы понимаем, что для многих наших ветеранов интернет-ресурсы недоступны", – обращает внимание министр. Уникальное музейное пространство было подготовлено специально к 75-летию Победы.

Российским телеканалам поручено обеспечить прямое включение из музея.

По словам директора Музея Победы Александра Школьника, при обзоре экспозиции зрители узнают, как жила воюющая страна за пределами фронта.

Отмечается, на экспозиции объединили почти 7 тысяч экспонатов.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Недавно Мосгорпарк запустил поэтический онлайн-проект ко Дню Победы.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать