Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

После этого президент выступит с обращением к россиянам. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что в этот день будет еще несколько мероприятий с участием Путина. Памятные мероприятия 9 Мая с участием главы государства не будут массовыми из-за пандемии коронавируса.

Из-за угрозы распространения коронавируса все массовые мероприятия, которые планировались в честь 75-летия Победы, включая парад на Красной площади, перенесут. По словам Путина, торжества состоятся, когда власти будут уверены, что ситуация полностью безопасна. При этом глава государства сообщил, что 9 мая состоится парад авиационной техники.

Уже началась онлайн-акция "Бессмертный полк". Первыми шествие увидели жители Дальнего востока. Постепенно оно будет двигаться с востока страны на запад.

Чтобы стать участником "Бессмертного полка", достаточно посетить ресурс polkrf.ru. Прием заявок будет открыт до 15:00 субботы, 9 мая мск.

Вечером над городом прогремит салют – с 22:00 до 22:10. Собянин призвал горожан не выходить в этот день на улицы и наблюдать за мероприятием с балконов.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в День Победы не сеять рознь между людьми и избегать распространения ненависти. Он подчеркнул, что мы никогда не должны забывать о Холокосте и других преступлениях, совершенных нацистами.