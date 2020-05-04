Репетиция парада ко Дню Победы проходит в Москве
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы. Над столицей пролетели свыше 70 боевых вертолетов и самолетов.
В параде приняли участие иcтребители МиГ-31К, четыре истребителя пятого поколения Су-57, транспортники Ил-76, самолет дальней радиолокационной разведки А-50, стратегические бомбардировщики Ту-160и Ту-95МС, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24.
Также над городом пролетели дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-30, Су-35С и МиГ-29, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, Ми-28Н и Ми-35. Шесть штурмовиков Су-25 замкнули парад.
Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие 9 Мая пройдет онлайн.
28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Тем, кто хочет присоединиться к нему, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.
За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Символ Победы передавали даже в самые необычные уголки мира – на вершины гор, под воду и даже в космос. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.
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