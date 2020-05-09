Посол РФ заявил о неприемлемости принижения роли СССР в победе над нацизмом

09:03
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытка принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом и дезинформационная кампания неприемлемы. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
В частности, дипломат обратил внимание на то, что некоторые страны обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны.
"Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек", – подчеркнул Антонов.
Посол отметил, что российская сторона должна отстаивать свои позиции, но делать это умеренно, спокойно и аргументировано. По его словам, никто не может заставить забыть о подвиге советских воинов.
Мысль Антонова поддержал действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В День Победы он призвал не сеять рознь между людьми и избегать распространения ненависти, передает РИА Новости.
"В дни памяти и примирения мы воздаем должное миллионам погибших во Второй мировой войне и помним об их страданиях. Мы никогда не должны забывать о Холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами", – обратил внимание глава ООН.
В феврале текущего года польский дипломат Анджей Пшилебский заявил, что из-за агрессии СССР Польша не смогла оказать сопротивление нацистской Германии. Кроме того, он сказал, что решающий вклад в победу внесли именно западные державы. Как указала в ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, России есть, чем ответить на подобные обвинения, а официальная Варшава "заигралась".
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