Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

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Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии. Ранее они были засекречены.

На сайте опубликованы уникальные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства. Среди них есть схема группировки противника на момент начала операции. В разделе появились документы об отношении гитлеровцев к военнопленным и мирному населению. В публикациях описаны расправы над еврейским населением венгерского города Сегед.

В сообщении отмечается, что столица Венгрии была освобождена 13 февраля 1945 года – спустя 108 дней с начала стратегической наступательной операции войск Второго и Третьего Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии.

Минобороны называет целью публикации защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

В январе министерство опубликовало документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией. Это кадры фотоальбома, полоса газеты, карта, донесения, протоколы опросов, стенограммы переговоров и другие.

Годом ранее на сайте Минобороны появились цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда. Речь идет о постановлении Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги и постановлении от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода длиной 35 километров для доставки топлива в Ленинград.