Опубликованы документы об убийстве 214 детей в годы войны

Фото: УФСБ по Краснодарскому краю

Управление ФСБ по Краснодарскому краю обнародовало документы о гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Рассекречены свидетельства экспертов, которые занимались исследованием братской могилы. В выводах указывается, что детей погребли живьем.

"При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем", – указывается в документе.

Также к актам прилагается список воспитанников детского дома. В нем указаны фамилии детей, даты рождения, места прибытия, национальности.

О трагическом случае рассказывается на сайте региональной администрации. По данным краеведов, в городе Ейске в период немецкой оккупации размещалась "Зондеркоманда СС10-а". В детском доме Крайсобеса жили дети, которые были больны костным туберкулезом.

9 октября 1942 года к корпусам детского дома подъехали две легковые и две грузовые крытые машины, в которых находились начальник гестапо СС №44-10 обер-лейтенант Бедедекер, немецкий комендант Кандлер, врач гестапо Штраух, немецкие офицеры и солдаты (15 человек). Немцы отстранили персонал, а потом начали погрузку детей в машины. Так как за один день немцы не сумели вывести всех детей, то утром 10 октября они завершили начатое дело. Всего было вывезено 214 детей – 102 девочки и 112 мальчиков. Их тела были найдены в братской могиле. В послевоенное время останки были перенесены на городское кладбище. На могиле высечены слова "Я, раненный детством, войну проклинаю".

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. В свободном доступе оказались материалы, связанные с работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах. Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, которые раскрывают новые исторические факты.

