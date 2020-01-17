Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы от нацистов

Фото: warsaw75.mil.ru

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.

Среди документов – кадры фотоальбома, полоса газеты, карта, донесения, протоколы опросов, стенограммы переговоров, наградные листы с описанием подвигов красноармейцев, обращение генерала дивизии Войска Польского Ю. Скоковского к И. Сталину.

Раздел открывается подборкой документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года, во время которого погибли до 200 тысяч гражданских лиц и около 15 тысяч польских военных. Впервые опубликован ряд документов о боях на территории Польши в 1944-1945 годах, о положении заключенных в нацистских концентрационных лагерях и их освобождении.

Как отмечают в министерстве, публикация рассекреченных документов является продолжением деятельности, направленной на охрану и защиту исторической правды. Предполагается, что документы будут противодействовать фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

По мнению профессора Ягеллонского университета Анны Разьны, отношения России и Польши испортились в 2014 году, когда Варшава поддержала государственный переворот в Киеве.

В начале января стало известно, что Польша на законодательном уровне хочет запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Польский сейм также принял резолюцию, в которой утверждается вина СССР в развязывании Второй мировой войны.