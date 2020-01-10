В ОП оценили резолюцию Польши о начале Второй мировой войны

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Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина прокомментировала польскую резолюцию о начале Второй мировой войны.

Она отметила, что в последние годы Польша развязала масштабную кампанию по очернению советских войск на самом высоком уровне. Сутормина выразила уверенность, что Варшаву "кольнули" исторические факты, которые привел Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что в начале войны польское руководство фактически бросило свой народ.

"Конечно, мы будем продолжать настаивать на том, чтобы на международном уровне осуждались подобные инциденты, чтобы прекратилась эта псевдоисторическая истерия", – цитирует общественницу РИА Новости.

Накануне польский сейм принял резолюцию, в которой утверждается вина СССР в развязывании Второй мировой войны. В документе сказано, что "к началу войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз". Первой жертвой "этих режимов" стала Польша, уверяют авторы.

Ранее вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Законопроект о "пресечении предположительной попытки России переиначить историю" будет представлен на следующем заседании парламента.

