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Политика

07:00

Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после

политика за рубежом

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на словами Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Президент России назвал дипломата "сволочью и антисемитской свиньей". Путин отметил, что Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку, а также обещал поставить памятник фюреру в Варшаве, передает News.ru.

В Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию десяти процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением. При этом Липский поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев, пишет Rzech Pospolita.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев ранее сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Путина. По его словам, разговор был "жесткий, но вполне корректный".

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер указала, что Польша всего лишь стала жертвой конфликта. Она заявила, что именно Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин согласились начать Вторую мировую войну.

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