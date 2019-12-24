Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев

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Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, который перед Второй мировой войной пообещал установить памятник Гитлеру в Варшаве за высылку евреев в Африку, передает ТАСС.

Так он прокомментировал запись в дневнике польского посла в Германии в 1930-х годах. Российский лидер напомнил, что "посол полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях".

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", – заявил президент на расширенной коллегии министерства обороны РФ.

Путин признался, что, когда знакомился с архивными документами той эпохи, был поражен способом решения "еврейского вопроса" в Польше. По его мнению, именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма.

Ранее Владимир Путин пообещал написать к 75-летию Победы статью на тему Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на своей ежегодной пресс-конференции.

Ученые из России и Германии создали единое учебное пособие по истории. Трехтомное издание "Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX века" объединило взгляды историков двух стран на события прошлого.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян назвал новое пособие "площадкой для конструктивного диалога". По его словам, "консенсус необязателен – важен сам факт диалога".

Пособие уже получило положительные оценки в Евросоюзе. Успех издания, сказал Чубарьян, вдохновил на создание двусторонних научных проектов с Россией и другие страны, например Австрию.