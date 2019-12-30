Посол США прокомментировала высказывание Путина о Второй мировой войне

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась по теме Второй мировой войны после заявления Владимира Путина о том, что ряд стран Европы вступил в сговор с фашистской Германией. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ заявил, что посол Польши в гитлеровской Германии Юзеф Липский разделял некоторые идеи Адольфа Гитлера. Ситуация дошла до того, что посла РФ в Польше Сергея Андреева вызывали в местный МИД по поводу произошедшей ситуации.

В свою очередь, Мосбахер заявила, что Польша всего лишь стала жертвой конфликта.

"Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", – заявила посол США в личном твиттер-аккаунте.

Российские политики ранее осудили позицию Варшавы, которая не принимает на себя ответственность за события Второй мировой войны. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала попытку переписать историю, которую предпринимает Польша в угоду устоявшейся политической реальности.

