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Политика

10:32

В МИД Польши ответили Путину на слова о Второй мировой войне

политика за рубежом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В МИД Польши отреагировали на слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

Польские власти обвинили российского лидера в искажении предыстории конфликта и выразили обеспокоенность этим. Там сообщили, что слова Путина свидетельствуют о ложной картине событий, произошедших в ходе войны.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на то, что в 30-е годы страна стремилась к нормальным отношениям и с Германией, и с Советским Союзом, которые действовали заодно с целью навредить республике.

"Слова президента Российской Федерации подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников", – сочли в польском министерстве.

Ранее Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции отметил, что СССР был последней страной Европы, которая подписала с Германией пакт о ненападении. Глава российского государства также указал на то, что Польша сама приняла участие в разделе Чехословакии.

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