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Политика

13:47

Польша многие годы подрывала двусторонние отношения с Россией – Захарова

политика

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Польская сторона на протяжении многих лет подрывала работу экспертов по установлению двухсторонних отношений между Варшавой и Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Такой позицией она прокомментировала заявления МИД Польши о словах Владимира Путина относительно хода Второй мировой войны.

"Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС – прямые тому доказательства", – добавила Захарова.

Ранее российский лидер в рамках пресс-конференции отметил, что СССР стал последним европейским государством, которое подписало с Германией пакт Молотова–Риббентропа. Кроме того, Путин добавил, что Польша сама принимала участие в разделе Чехословакии, а когда войска Красной армии вошли на территорию страны, польские власти бежали.

В ответ на это в польском внешнеполитическом ведомстве заявили, что слова Путина являются ложной картиной событий, а также выразили обеспокоенность этим.

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