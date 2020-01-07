Польша хочет принять закон против "российской трактовки истории"

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Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Об этом в Twitter написала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

Он отметила, что соответствующий законопроект о "пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу" будет представлен на следующем заседании польского парламента.

В свою очередь, глава фракции партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий добавил, документом занимается комитет сейма по внешней политики, работу над ним планируют завершить в среду.

"Принять участие могут все депутаты", – написал Терлецкий в Twitter.

В Польше недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей".

Путин отметил, что Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку, а также обещал поставить памятник фюреру в Варшаве.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев ранее сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Путина. По его словам, разговор был "жесткий, но вполне корректный".

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер указала, что Польша всего лишь стала жертвой конфликта. Она заявила, что именно Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин согласились начать Вторую мировую войну.

