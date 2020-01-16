Польский профессор рассказал об истоках ненависти к России

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По мнению профессора Ягеллонского университета Анны Разьны, Польша стала врагом Москвы, потому что в 2014 году Варшава поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе, сообщают News.ru.

Исследовательница подчеркнула, что до этого момента между двумя странами были установлены хорошие отношения. Но после украинского переворота польские патриоты заняли позицию русофобии и украинофильства.

Разьны заявила, что на сегодня Польша на международной арене стала на сторону борьбы с Россией. Она полагает, что доказательством тому является позиция Варшавы по газопроводу "Северный поток – 2" и поддержке санкций против Москвы.

Ученый подчеркнула, что, несмотря на то, что между Москвой и Варшавой подписано соглашение об охране мест памяти, власти Польши сносят памятники войскам Красной армии.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что Польша должна извиниться за искажение истории.