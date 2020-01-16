В ЕП обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой войны

10:06
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что правительство России пытается переписать историю, передает РИА Новости.
"Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Владимира Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова – Риббентропа привел к началу Второй мировой войны", – заявил он.
Похожее мнение выразила бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете, которая отнесла Сталина к союзникам Гитлера. По ее словам, Советский Союз якобы позволил немецкому рейху напасть на европейские страны.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что очевидны попытки переписать историю со стороны европейских политиков.
"Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно", – сказал Чепа в беседе с RT.
Он отметил, что пакт Молотова – Риббентропа "вовсе не являлся причиной", приведшей к войне.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ приглашать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Он призвал власти республики публично признать, что центр заключения, созданный нацистами, закрыли только благодаря усилиям Красной армии.
В начале января стало известно, что Польша на законодательном уровне хочет запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Польский сейм также принял резолюцию, в которой утверждается вина СССР в развязывании Второй мировой войны.
Кроме того, в Польше были недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей". Президент РФ сказал, что Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку и обещал поставить памятник фюреру в Варшаве. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний российского лидера.
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