Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Польши

09:09
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Вызов посла России Сергея Андреева в министерство иностранных дел Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, вызов Андреева является "дипломатической рутиной, а не каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни".
"Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: "Нет, было, может быть, и так, но не совсем", – сказала Захарова в программе " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Накануне российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии. По его словам, разговор был "жесткий, но вполне корректный".
Ранее Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, который перед Второй мировой войной пообещал установить памятник Гитлеру в Варшаве за высылку евреев в Африку.
Российский лидер признался, что, когда знакомился с архивными документами той эпохи, был поражен способом решения "еврейского вопроса" в Польше.
Ученые из России и Германии создали единое учебное пособие по истории. Трехтомное издание "Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX века" объединило взгляды историков двух стран на события прошлого.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян назвал новое пособие "площадкой для конструктивного диалога". По его словам, "консенсус необязателен – важен сам факт диалога". Пособие уже получило положительные оценки в Евросоюзе.
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