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Политика

09:56

Экс-президент Польши призвал страну признать правду об освобождении Освенцима

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Б.Фишман

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ приглашать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Политик призвал власти республики публично признать, что центр заключения, созданный нацистами, закрыли только благодаря усилиям Красной армии.

Он также заметил, что, если польская сторона не пригласила президента России на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря, следовало ожидать, что польский лидер Анджей Дуда не будет иметь права голоса в Израиле.

"В этой ситуации он не мог лететь туда", – сказал Валенса, обозначив причину отмены президентом Польши своего визита на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что поступок польского президента может стать подтверждением нежелания Польши признавать преступления нацизма против человечества и против евреев. По его мнению, Польша встает в один ряд с нацистами. Морозов назвал это недальновидным решением.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме. На него приглашены около 30 лидеров стран мира, в том числе ожидается визит Владимира Путина.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января – в день освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

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