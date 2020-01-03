СМИ сообщили об отказе президента Польши ехать на форум памяти холокоста

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Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, сообщает Gazeta Wyborcz.

Официально об этом еще не объявлено, однако вопрос решен, отмечает издание. Мероприятие пройдет 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января – в день освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Мероприятия состоятся в частности в Польше и в Израиле.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что поступок польского президента может стать подтверждением нежелания Польши признавать преступления нацизма против человечества и против евреев. По его мнению, Польша встает в один ряд с нацистами. Морозов назвал это недальновидным решением, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре заявила, что Польша долгие годы подрывала работу экспертов по установлению двухсторонних отношений между Варшавой и Москвой. Так она прокомментировала слова МИД Польши насчет утверждения Владимира Путина относительно хода Второй мировой войны.

На пресс-конференции глава государства отметил, что СССР стал последним европейским государством, которое подписало с Германией пакт Молотова–Риббентропа. Кроме того, российский лидер добавил, что Польша сама принимала участие в разделе Чехословакии, а когда войска Красной армии вошли на территорию страны, то польские власти бежали.

В польском внешнеполитическом ведомстве ответили, что слова Путина являются ложной картиной событий, а также выразили обеспокоенность этим.