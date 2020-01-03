СМИ сообщили об отказе президента Польши ехать на форум памяти холокоста

20:48
Фото: ТАСС/Ray Tang/London News Pictures/ZUMA Wire
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, сообщает Gazeta Wyborcz.
Официально об этом еще не объявлено, однако вопрос решен, отмечает издание. Мероприятие пройдет 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января – в день освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Мероприятия состоятся в частности в Польше и в Израиле.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что поступок польского президента может стать подтверждением нежелания Польши признавать преступления нацизма против человечества и против евреев. По его мнению, Польша встает в один ряд с нацистами. Морозов назвал это недальновидным решением, передает РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре заявила, что Польша долгие годы подрывала работу экспертов по установлению двухсторонних отношений между Варшавой и Москвой. Так она прокомментировала слова МИД Польши насчет утверждения Владимира Путина относительно хода Второй мировой войны.
На пресс-конференции глава государства отметил, что СССР стал последним европейским государством, которое подписало с Германией пакт Молотова–Риббентропа. Кроме того, российский лидер добавил, что Польша сама принимала участие в разделе Чехословакии, а когда войска Красной армии вошли на территорию страны, то польские власти бежали.
В польском внешнеполитическом ведомстве ответили, что слова Путина являются ложной картиной событий, а также выразили обеспокоенность этим.
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