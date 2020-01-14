Володин призвал Польшу извиниться за искажение истории

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Руководство Польши должно извиниться за антисемитские настроения в обществе и создание почвы для холокоста в преддверии Второй мировой войны, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он заявил, что фашистская Германия истребила свыше трех миллионов евреев в Польше. Володин назвал эту цифру страшной.

Он подчеркнул, что в Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа во всей Европе. Спикер Думы связал это именно с предвоенной атмосферой в стране, передает РИА Новости.

Володин отметил, что одним из приоритетов Госдумы в весеннюю сессию будет защита исторической памяти. Он подчеркнул, что Россия не оставит без внимания спекуляции на событиях Великой Отечественной войны.

Празднованию юбилея 75-летия Победы придадут особое значение на государственном уровне, обратил внимание политолог Дмитрий Фетисов. Он объяснил, что это необходимо как напоминание мировому сообществу о необходимости решать спорные вопросы мирным путем.

Политолог Виктор Мараховский высказал мнение о том, что, судя по выступлению Володина, 2020 год для Польши будет "более печальным и нервным", чем думали в Варшаве. "С Польшей будут говорить языком "именно такой дипломатии, какой она заслужила",– цитирует его "Дни.ру".

Защита исторической памяти продиктована и моральными, и прагматическими соображениями, заявил политолог Антон Хащенко. В современной Европе иногда сносятся памятники советским воинам, полководцам, причем в некоторых случаях инициаторами выступают местные власти, напомнил аналитик.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ приглашать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Он призвал власти республики публично признать, что центр заключения, созданный нацистами, закрыли только благодаря усилиям Красной армии.

В начале января стало известно, что Польша на законодательном уровне хочет запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Польский сейм также принял резолюцию, в которой утверждается вина СССР в развязывании Второй мировой войны.

Кроме того, в Польше были недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей". Президент РФ сказал, что Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку и обещал поставить памятник фюреру в Варшаве. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний российского лидера.