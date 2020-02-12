Захарова прокомментировала слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Польши в Германии, касающиеся Советского Союза во Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.

Польский дипломат Анджей Пшилебский заявил, что из-за агрессии СССР Польша не смогла оказать сопротивление нацистской Германии. Кроме того, он сказал, что решающий вклад в победу внесли именно западные державы.

Также Пшилебский напомнил, что именно Советский Союз по итогам войны имел наиболее выгодные приобретения. Среди них он указал оккупацию Украины, Белоруссии и Прибалтики, а также вовлечение стран Восточной Европы в орбиту своего влияния.

Мария Захарова, в свою очередь, сказала, что России есть чем ответить в ответ на искажение истории.

"Примерно две-три недели назад мы получили информацию, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы и исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях. Думаю, что, к сожалению, мы много еще что увидим", – отметила Захарова.

Также она расценила слова Пшилебского как показатель того, что "официальная Варшава заигралась".

Ранее в польском МИД заявили о безоговорочном праве на военные репарации от России. Это связано с материальным ущербом, нанесенным Советским Союзом в годы Второй мировой войны.

Также президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в пересмотре истории Второй мировой войны. Он отметил, что Россия стремится "сделать виноватым польский народ".