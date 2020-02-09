Экс-президент Польши высмеял требования Варшавы о репарациях от России

Экс-президент Польши Лех Валенса высмеял требования Варшавы о репарациях от России. В интервью изданию "Собеседник.ru" политик усомнился в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского.

"Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед – это важно", — считает Валенса.

Яблонский в конце января заявил о "безоговорочном" праве страны на выплаты от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По мнению Валенса, важным шагом на пути к улучшению отношений между Россией и Польшей может стать диалог, добавив, что отношения между странами "можно сделать хорошими".

"У наших стран они и должны быть такими. Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона", – заключил он.

Кроме того, экс-лидер Польши заявил, что приедет на 9 Мая в Москву, если его пригласят посетить парад Победы.

Ранее в Польше заявили, что Россия обязана заплатить стране компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. По словам лидера правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, подобные требования республика выражала многократно.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев выразил мнение, что Польша не может избавиться от исторических обид. При этом для польских политиков не имеет никакого значения, что именно СССР освободил Варшаву.