Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:49

Экс-президент Польши высмеял требования Варшавы о репарациях от России

политика за рубежом

Экс-президент Польши Лех Валенса высмеял требования Варшавы о репарациях от России. В интервью изданию "Собеседник.ru" политик усомнился в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского.

"Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед – это важно", — считает Валенса.

Яблонский в конце января заявил о "безоговорочном" праве страны на выплаты от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По мнению Валенса, важным шагом на пути к улучшению отношений между Россией и Польшей может стать диалог, добавив, что отношения между странами "можно сделать хорошими".

"У наших стран они и должны быть такими. Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона", – заключил он.

Кроме того, экс-лидер Польши заявил, что приедет на 9 Мая в Москву, если его пригласят посетить парад Победы.

Ранее в Польше заявили, что Россия обязана заплатить стране компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. По словам лидера правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, подобные требования республика выражала многократно.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев выразил мнение, что Польша не может избавиться от исторических обид. При этом для польских политиков не имеет никакого значения, что именно СССР освободил Варшаву.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика