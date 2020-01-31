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Политика

19:06

В МИД Польши заявили о безоговорочном праве на военные репарации от РФ

политика за рубежом

Фото: flickr.com/Lukas Plewnia по лицензии CC BY-SA 2.0

Польша имеет "безоговорочное" право требовать от России военные репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблонский, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что эта тема не имеет срока давности, поэтому ее следует поднимать постоянно. При этом замминистра указал на трудности, связанные с любыми попытками прийти к соглашению с Москвой.

Ранее в Польше заявили, что Россия обязана заплатить стране компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. По словам лидера правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, подобные требования республика выражала многократно.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев выразил мнение, что Польша не может избавиться от исторических обид. При этом для польских политиков не имеет никакого значения, что именно СССР освободил Варшаву.

В посольстве России в Германии напомнили, что Советский Союз заплатил за освобождение Польши жизнями более 600 тысяч бойцов Красной Армии.

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