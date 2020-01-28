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Политика

00:22

Посольство РФ в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях

политика за рубежом

Фото: TASS/EPA/Felipe Trueba

Посольство России в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Ранее он заявил о том, что Москва, как и Берлин, должна компенсировать причиненный за годы Второй мировой войны ущерб.

Дипломаты напомнили, что Советский Союз заплатил за освобождение Польши жизнями более 600 тысяч бойцов Красной Армии.

"Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство, – говорится в заявлении посольства в Facebook. – Но у польского руководства своя история".

Российская дипмиссия отметила, что в день 75-летия освобождения узников Освенцима весь мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советских солдат.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев выразил мнение, что Польша выражает подобные претензии, поскольку не может избавиться от исторических обид.

При этом для польских политиков не имеет никакого значения, что именно СССР освободил Варшаву, считает Волобуев.

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