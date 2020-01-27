Папа Римский призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста

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Папа Римский Франциск посвятил свой пост в Twitter жертвам Холокоста. Он призвал никогда не забывать о трагедии.

Понтифик подчеркнул, что, если потерять память об этой трагедии, можно уничтожить будущее.

"Пусть годовщина Холокоста, неописуемой жестокости, о которой человечество узнало 75 лет назад, станет призывом остановиться, помолчать и вспомнить. Это нужно нам, чтобы не стать безразличными", – заключил он.

Накануне во время традиционной воскресной проповеди понтифик призвал верующих помолиться и вспомнить о жертвах Холокоста.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Там погибло порядка 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых – евреи.